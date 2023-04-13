Белгородские ученые обнаружили в «белом дожде» пепел и песок

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Сегодня, 13 апреля, на территории Белгородской и Воронежской областей выпали «странные» осадки. Жители регионов массово писали в соцсетях о дожде, который оставляет белые или светло-серые пятна на одежде и транспорте. Некоторые жители выдвигали предположения о дошедших до наших краев отголосков с Камчатки.

Ученые белгородского университета поспешили успокоить жителей региона. В Центре коллективного пользования провели исследования выпавшей по время дождя субстанции. Анализ показал, что с высокой долей вероятности, это смесь пепла (сгоревшая органика), песка и других примесей. Предварительно можно сказать, что она не опасна.

Как рассказал директор Инжинирингового центра Иван Никулин, сейчас ученые БелГУ проводят консультации с профильными специалистами по поводу возможных источников данного материала. Исследования продолжаются. Об итоговых результатах сообщат позже.