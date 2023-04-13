Билайн запустил голосовую связь нового поколения в Белгородской области

Фото предоставлено пресс-службой билайн

В Белгородской области билайн запустил технологию голосовой связи нового поколения - VoLTE (Voice over LTE*). Она позволяет абонентам билайн одновременно разговаривать с собеседником в высоком качестве и пользоваться мобильным 4G-интернетом. Например, говорить по телефону и загружать фото и видео в мессенджеры или социальные сети, пользоваться навигатором, проверять электронную почту. Это расширяет возможности клиентов и делает использование смартфона более комфортным.

«билайн развивает сеть 4G в Белгородской области, совершенствуя качество предоставляемых услуг и внедряя новые сервисы. Запуск VoLTE обеспечивает четкость звуковой связи и быстрое соединение. Технология работает на почти на всех современных смартфонах, а значит, доступна большому количеству клиентов. Мы продолжим развитие сети в Белгородской области и будем внедрять новые решения», - прокомментировал директор Белгородского отделения билайн Андрей Долженков.

Для абонентов билайн в Белгородской области технология VoLTE доступна автоматически, если SIM-карта клиента поддерживает стандарт 4G (LTE), а телефон - технологию VoLTE. При этом услуга VoLTE тарифицируется как обычный голосовой трафик. Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком устройств, поддерживающих VoLTE, можно на официальном сайте оператора.

*голос через LTE. Действует при технической возможности подключения. Недоступна для ряда устройств. Подробнее – на beeline.ru

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