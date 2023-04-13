По Белгороду 16 апреля будут ездить ночные автобусы

фото: пресс-служба мэрии Белгорода.

Для белгородцев 16 апреля пустят ночные автобусы. Общественный транспорт начнет работу после пасхального богослужения в 02:30. Маршруты организованы для удобства горожан. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.

Первый автобус стартует от перекрестка улиц Преображенская и Попова с движением по улицам Попова, Мичурина, Садовой, Железнякова, проспекту Богдана Хмельницкого до остановки Аэропорт.

Второй автобус начнет движение от МФЦ по проспекту Славы, затем проследует по улицам Вокзальной, Преображенской, проспекту Богдана Хмельницкого, улицам Щорса, Конева, Буденного, Губкина.