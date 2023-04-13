В шести районах Белгородской области начали наносить дорожную разметку

Площадь нанесения составит 1,2 миллиона квадратных метров. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Дорожники Белгородской области приступили к нанесению дорожной разметки. Работы ведутся в шести муниципалитетах региона - Белгородском, Корочанском, Борисовском и Волоконовском районах, а также в Новооскольском и Шебекинском городских округах.

В этом году на разметку дорог регионального значения специалистам потребуется около 1 тысячи тонн краски и 100 тонн термопластика. Площадь нанесения составит 1,2 миллиона квадратных метров.

Как сообщается в Министерстве автомобильных дорог и транспорта Белгородской области, сначала на проезжую часть наносится осевая и краевая линии разметки. После чего дорожники приступят к разметке пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и нанесут символы.