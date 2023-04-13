В Белгородской области курянин сбыл больше 700 тысяч фальшивых денег

Курянин сбывал на территории Белгородской области фальшивые деньги. Фото: "КП" Архив

Суд приговорил жителя Курской области к лишению свободы за сбыт фальшивых купюр на 2 года и 10 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. 35-летний мужчина признан виновным в совершении преступления.

Как сообщили в региональной прокуратуре, с целью подзаработать злоумышленник договорился со своим знакомым о незаконном сбыте поддельных денег. Курянин приобретал на территории Московской области фальшивые купюры в рублях и долларах США и передавал их соучастнику для дальнейшего сбыта на территории Белгородской области.

В результате фигурант успел поддельные банковские билеты ЦБ РФ и иностранной валюты на общую сумму свыше 702 тысяч рублей. Правоохранители впоследствии обнаружили и изъяли фальшивые купюры.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.