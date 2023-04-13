Белгородские пожарные за сутки потушили шесть возгораний

фото: пресс-служба МЧС России по Белгородской области.

Вчера утром в Октябрьском Белгородского района произошел пожар в грузовом автомобиле «ГАЗель». Огонь повредил приборную панель и моторный отсек. Предварительно причиной пожара могла стать неисправность системы.

Днем в Старооскольском горокруге загорелся сарай. По предварительным данным, из-за неосторожного обращения с огнем горели потолочные покрытия на площади 1 кв.м.

На предприятии в Ровеньках на открытой площадке горели деревянные поддоны на площади 10 метров квадратных. Предполагаемая причина пожара- неосторожное обращение с огнем.

В Старом Осколе загорелась «Лада Калина». В результате происшествия огонь повредил салон транспортного средства. Вероятная причина пожара- неисправность систем.

В ночь на четверг в Губкине, предположительно из0за неосторожного обращения с огнем, загорелись дрова на площади 15 квадратных метров.

Помимо этого, огнеборцы выезжали на ликвидацию возгорания камыша на площади 400 метров квадратных в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа.