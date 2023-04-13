В Белгороде у студентов-медиков на целевом обучении повысится стипендия

В Белгородской области студенты-медики, проходящие курс целевого обучения учебных учреждениях среднего профессионального образования (СПО), получат надбавку к действующей стипендии. Раньше сумма выплат составляла 3000 рублей, теперь возрастет до 3450 рублей ежемесячно.

Из постановления правительства Белгородской области следует, что документ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября прошлого года. Документ подписал губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, в декабре прошлого года в регионе 42 спортсмена получили стипендии губернатора. В течение учебного года учащиеся будут получать по 5000 рублей ежемесячно.