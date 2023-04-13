За сутки в Белгородской области от управления отстранены 10 пьяных водителей

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

За прошедшие сутки в Белгородской области полицейские выявили 579 нарушений Правил дорожного движения. От управления отстранены 10 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также 6 ранее лишенных права управления.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, по фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 38 административных материалов. Помимо этого, в отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 78 материалов.

Также к ответственности привлечено 65 водителей за управление транспортным средством с технической неисправностью. Еще составлено 56 административных материалов за нарушение светопропускной способности передних автостекол.