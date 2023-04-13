Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 апреля 2023 8:53

За сутки в Белгородской области от управления отстранены 10 пьяных водителей

Автоинспекторы выявили 579 нарушений ПДД
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

За прошедшие сутки в Белгородской области полицейские выявили 579 нарушений Правил дорожного движения. От управления отстранены 10 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также 6 ранее лишенных права управления.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, по фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 38 административных материалов. Помимо этого, в отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 78 материалов.

Также к ответственности привлечено 65 водителей за управление транспортным средством с технической неисправностью. Еще составлено 56 административных материалов за нарушение светопропускной способности передних автостекол.