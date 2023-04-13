С начала года 16,5 тысяч семей получили единое пособие на детей

С января 2023 года, с момента вступления в силу закона о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка, выплаты назначены 16,5 тысячам родителей на 28 тысяч детей, а также 986 беременным женщинам.

- Для получения единого пособия вы можете обратиться через портал госуслуг, в наши клиентские центры или в МФЦ, которые есть в каждом муниципальном образовании. Нужно только подать заявление, в нем перечислить всех детей до 17 лет, на которых хотите получать выплаты, все остальные запросы Социальный фонд России сделает самостоятельно через межведомственное взаимодействие, – рассказала управляющая Отделением Социального фонда России по Белгородской области Ирина Шушкова.

Рассматривается заявление в течение 10 рабочих дней. Первая выплата производится в течение пяти дней после его одобрен. Для единого пособия определен единый день выплаты – это третье число каждого месяца.

Напомним, что для оформления единого пособия дети и родители должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.