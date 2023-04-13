Белгородцы с 2024 года будут на новых условиях получать выплаты регионального маткапитала

С 2024 года срок сократится до достижения ребенком одного года. Фото: "КП" Архив

На сегодняшний день в Белгородской области материнский капитал семья получает, как только ребенку исполняется три года. С 2024 года срок сократится до достижения ребенком одного года. Изменения вступят в силу с 1 января следующего года. Об этом рассказала министр региональной соцзащиты Елена Батанова.

Средства регионального материнского капитала сейчас можно направить на приобретение или строительство жилья; проведение капремонта жилых помещений по месту проживания ребенка; приобретение строительных материалов.

- Мы выходим с инициативой, чтобы расширить перечень направлений регионального маткапитала и разрешить направлять средства на подключения к сетям (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение) и установку внутридомовых приборов (плиты, котлы, водонагреватели и т. д.). Были неоднократные обращения семей с просьбой расширить перечень именно на эти направления, - заявила Елена Батанова.

В общей сложности в 2022 году региональный маткапитал получили порядка 1200 семей на 101 млн рублей. За отчетный период выплату перечислили более 250 семьям. Размер регионального маткапитала составляет 86 670 рублей.