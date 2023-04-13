В Белгородской области на Пасху и Красную горку пустят бесплатные автобусы на кладбища

Расписание автобусов появится позже в социальных сетях. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в утреннем обращении рассказал, что на религиозные праздник в регионе будут курсировать бесплатные автобусы на кладбища. Традиционно, на Пасху и Красную горку на кладбища приезжает большое количество людей, поэтому региональные власти решили пустить дополнительный бесплатный транспорт. Расписание автобусов появится чуть позже в социальных сетях.

- Впереди православный праздник Светлая Пасха. Как и всегда, многие из нас в этот день традиционно посещают могилы своих близких, а также на 23 апреля Красную Горку для того, чтобы почтить память, привести могилы в порядок. Традиционно большое скопление личного транспорта, поэтому городские власти всегда запускают бесплатные автобусы, – сказал Гладков.