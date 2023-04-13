В Белгороде 14 апреля пройдут учения по гражданской обороне

фото: пресс-служба мэрии Белгорода.

В пятницу, 14 апреля, в Белгороде пройдут командно-штабные учения по гражданской обороне. Об этом сообщил мэр областного центра Валентин Демидов.

- Будьте спокойны! Это плановые мероприятия. Мы хотим, чтобы все службы гражданской защиты работали слаженно и четко в любой чрезвычайной ситуации. Помните, что это плановые учения, поводов для волнений нет. Поделитесь, пожалуйста, этой информацией с родными и друзьями, - написал Демидов в своем телеграм-канале.

Учения пройдут во второй половине дня и будут состоять из нескольких этапов. Сначала, в 14:50 в двух точках Белгорода прозвучит учебная сирена. После звукового сигнала к командно-штабным учениям подключатся водители автобусов.

Как рассказал Валентин Демидов, основная цель учений – отработка внутренних алгоритмов действий органов власти, спецслужб и транспорта. Жители города в мероприятии не участвуют.