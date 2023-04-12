Белгород присоединился ко всероссийской акции «Сад памяти»

Присоединиться к акции можно также и в формате #СадПамятиДома – достаточно посадить дерево у себя на участке и добавить свою локацию на карту. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Это та территория, где в процессе роста лесного массива образовались так называемые «окна». Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

- Сосны здесь были посажены более 60 лет назад. В процессе роста образовались «окна». Эта высадка позволит реконструировать лесной массив. Любая высадка деревьев – это наш вклад в будущие поколения. Это память о том, что мы заботились о природе и хотели сохранить то, что сейчас имеем, - пояснила главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова.

Акция «Сад памяти» – всероссийская. В рамках мероприятия планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.

Принять участие в высадках может каждый. На сайте проекта садпамяти2023.рф есть интерактивная карта, на которой можно выбрать удобную локацию. Присоединиться к акции можно также и в формате #СадПамятиДома – достаточно посадить дерево у себя на участке и добавить свою локацию на карту.