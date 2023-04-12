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НовостиЗдоровье12 апреля 2023 20:32

В Краснояружском районе Белгородской области обновят два медицинских учреждения

Объекты расположены в Сергиевском сельском поселении
Алексей СЕРГУНИН
В медучреждениях будет выполнена замена кровли, обновление коммуникаций, фасада и внутренних помещений.

В медучреждениях будет выполнена замена кровли, обновление коммуникаций, фасада и внутренних помещений.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

До конца текущего лета в муниципалитете планируют капитально отремонтировать фельдшерско-акушерские пункты в селе Отрадовка и поселке Отрадовский. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Глава администрации Краснояружского района Андрей Миськов провел рабочую планерку на объектах и встретился с представителями подрядной организации. Строители уже приступили к демонтажным работам.

В медучреждениях будет выполнена замена кровли, обновление коммуникаций, фасада, внутренних помещений, также в ФАПах установят новую мебель и сантехнику, благоустроят прилегающую территорию. Здания полностью поменяют свой внутренний и внешний облик, а жители обоих населенных пунктов смогут получать первичную доврачебную медико-санитарную помощь в более комфортных и современных условиях.

Отметим, что ФАП в поселке Отрадовский обслуживает 130 жителей, из них – 30 детей. В фельдшерско-акушерском пункте в селе Отрадовка на учете состоит такое же количество населения.