Белгородец похитил велосипед, чтобы доехать до дома

Подозреваемый выкатил из чужого двора стоявший ближе к выходу велосипед и доехал на нем до соседней улицы. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Валуйскому городскому округу обратился 53-летний местный житель. Он сообщил, что у него со двора похитили спортивный велосипед. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний ранее судимый нигде не работающий местный житель.

По предварительным данным, злоумышленник, проходя по улице, увидел сквозь открытые ворота два велосипеда. Подозреваемый выкатил стоявший ближе к выходу и доехал на нем до соседней улицы. Там, заметив еще одну открытую калитку, мужчина решил спрятать похищенный велосипед в чужом дворе. Хозяйка поинтересовалась, что он делает. Тогда подозреваемый попросил разрешения оставить ненадолго транспортное средство под предлогом того, что ему надо отлучиться, а сам отправился на поиски покупателя. Но быстро сбыть похищенное у мужчины не получилось. Когда он вернулся назад, его уже ждали сотрудники полиции. В соответствии с ч.2 ст.158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.