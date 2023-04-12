В Белгороде стартовал новый этап устранения ям и выбоин на дорогах

Всего в 2023 году в областном центре планируют отремонтировать до 47 тысяч квадратных метров дорог. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Поменялся способ выполнения работ. При низких температурах ремонт выполняли литой асфальтобетонной смесью. Такая технология позволяла в среднем за день проходить 11-22 квадратных метров. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

При температуре +18 градусов перешли на струйно-инъекционный метод. Теперь средний объём работ будет составлять от 75 до 180 квадратных метров в день. Применяют также и плотную асфальтобетонную смесь, если на дороге образовалась большая яма.

Вчера, 11 апреля, дорожная служба Белгорблагоустройства приводила в порядок дороги на улицах Индустриальная, Почтовая, Щорса, Трунова, во 2-м Индустриальном переулке.

Всего в 2023 году в областном центре планируют отремонтировать до 47 тысяч квадратных метров дорог, на данный момент обновлено шесть тысяч «квадратов».