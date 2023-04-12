В Валуйках Белгородской области капитально отремонтируют семь многоквартирных домов в 2023 году

Строительно-монтажные работы на объектах должны стартовать в мае, а завершить их планируют до конца декабря. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во всех домах кроме 24/12 специалисты отремонтируют кровли. Также в зданиях обновят внутридомовые инженерные сети и благоустроят отмостки. Помимо этого, в трёх МКД будут заменены оконные блоки в местах общего пользования. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Строительно-монтажные работы на объектах должны стартовать в мае, а завершить их планируют до конца декабря. После окончания ремонта будут проведены общественные приёмки, на которых собственники смогут оценить качество проведённых работ. При наличии замечаний подрядная организация должна будет их устранить в установленные сроки.

Напомним, всего в 2023 году в регионе запланирован капитальный ремонт общего имущества 204 многоквартирных домов, в том числе девяти, ранее имевших статус общежитий.