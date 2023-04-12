Энергетики Белгородской области увеличивают производственные мощности

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Производственные мощности «Белгородэнерго» пополнились новыми станками и оборудованием, предназначенным для изготовления металлоконструкций для воздушных ЛЭП 0,4-110 кВ и других изделий из металла. Это позволит расширить перечень выпускаемой продукции и сократить затраты.

Новые трубогибочные резьбонарезные, отрезные, токарный, сверлильный станки, сварочный аппарат и компрессоры поступили в цех по изготовлению металлоконструкций, который выпускает траверсы, хомуты, кронштейны, накладки, оголовки, используемые при выполнении техобслуживания и ремонта электросетей, строительства объектов технологического присоединения в районах области.

Так, в 2022 году энергетики собственными силами изготовили 3994 металлоизделия, а в этом планируется изготовить уже 5660. Работа в данном направлении позволяет филиалу отказаться от закупок этой продукции у сторонних организаций, а также избежать лишних затрат и перераспределить сэкономленные средства на реализацию дополнительных мероприятий по обеспечению надежного энергоснабжения потребителей.

- Работа службы собственного производства помогает существенно ускорить производственный цикл и снизить затраты на реализацию ремонтной программы за счет развития собственного производства. Все металлоконструкции производятся по типовым утвержденным проектам обученным и получившим все необходимые допуски персоналом. В перспективе планируем еще дооснастить производство современным оборудованием и расширить номенклатуру выпускаемых изделий, - отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» Антон Герасимов.