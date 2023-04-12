Белгородский клуб «Север» стал победителем проекта «Тропа Боевого Братства»

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Курсанты военно-патриотического клуба «Север» им. Героя России Вячеслава Воробьева показали лучший результат в военно-патриотических соревнованиях «Тропа Боевого Братства». Состязания прошли под девизом «За Победу - до конца, Сила в правде - навсегда, задача будет выполнена».

Воспитанники военно-патриотических клубов (ВПК) из 12 команд Белгородского района и Белгорода состязались в прохождении военизированной полосы препятствий. Комплекс включал в себя заборы с колючей проволокой, рвы, траншеи и рукоходы. Курсантам необходимо было выполнить упражнения с элементами акробатики, пройти навесную переправу и преодолеть различные препятствия с отработкой действий при внезапной встрече с «противником».

По итогам соревнований подшефный росгвардейский ВПК «Север» им. Героя России В.М. Воробьева занял первое место. Вторым стал ВПК «Кремлевец», третьим - ВПК «Виктория». Всех участников проекта наградили почетными грамотами и дипломами.

- Ребята показали свое спортивное мастерство и волю к победе! Патриотическое воспитание молодежи, формирование активной гражданской позиции и любовь к родине – залог процветания и стабильности нашей страны, - отметил Герой России Вячеслав Воробьев.