В Белгородской области у злостных должников конфисковали десять машин в 2023 году

Как известно, федеральный закон от 14.07.2022 № 258-ФЗ ужесточил ответственность для злостных нарушителей ПДД, прежде всего, для любителей нетрезвой езды. Такой водитель может не только получить уголовное наказание, но и лишиться транспортного средства.

По словам начальника отдела организации дознания УМВД России по Белгородской области Альберта Аветисяна, в ноябре - декабре 2022 года в регионе по 21 уголовному делу данной категории суды вынесли обвинительные приговоры с конфискацией транспортных средств. За три месяца 2023-го года направили в суд 85 таких уголовных дел. 35 машин арестованы, десять конфискованы.

Так в Красногвардейском районе гражданин, повторно севший за руль в нетрезвом виде, лишился «КамАЗа» 1991 года выпуска. В Шебекинском городском округе за аналогичное преступление у водителя конфисковали автомобиль «Митсубиси Каризма» стоимостью 215 тысяч рублей. В Грайворонском городском округе нетрезвый водитель остался без своей «Ауди А 4» стоимостью 567 тысяч рублей. Волоконовский районный суд вынес приговор о конфискации у фигуранта уголовного дела, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ, «Форд Фокуса» 2004 года выпуска.