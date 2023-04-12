В Белгородской области «Фольксваген» сбил женщину

По предварительным данным, вчера, 11 апреля, около 19:00 на проспекте Николая Шевченко в районе дома № 10 в микрорайоне Солнечный 30-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», наехал на 28-летнюю девушку, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области в столкновении трех машин пострадал 24-летний мужчина.