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НовостиОбщество12 апреля 2023 9:10

Жизни подорвавшегося на снаряде времен ВОВ белгородского парня ничто не угрожает

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков
Авторы (2):
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Алексей СЕРГУНИН

Белгородский парнишка, который пострадал от взрыва снаряда времен ВОВ, сейчас в Москве. Об этом сегодня, 12 апреля, на встрече с волонтерами «Внуки Победа. Прохоровка» сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Он потерял несколько пальцев на руках, перебиты ноги. Но жизни ничего не угрожает.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня, 8 апреля, в селе Покрово-Михайловка Новооскольского района двое 17-летних парней пострадали от взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны. Позднее было принято решение о транспортировке его в столицу.