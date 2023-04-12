Белгородцы лишились 116 тысяч рублей, пытаясь купить квадрацикл, двигатель и собаку

Нельзя сообщать пароли, поступающие в смс-сообщениях, и цифры, напечатанные на обратной стороне банковской карты. Фото: Алексей СЕРГУНИН

За минувшие сутки трое жителей Белгорода столкнулись с мошенничеством при совершении онлайн-покупок и лишились около 116 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

На одном из интернет-ресурсов женщина 1979 года рождения нашла объявление о продаже собаки и перечислила продавцу около семи тысяч рублей, однако питомца покупатель так и не получила. Тем временем, мужчина 1957 года рождения хотел купить двигатель, но наткнулся на недобросовестного продавца. Он перечислил 16 тысяч рублей, но товар ему не пришел. Еще одна белгородка 1990 года рождения обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный под предлогом продажи квадрацикла похитил у неё деньги. По словам женщины, после того, как она продиктовала продавцу поступившие в смс-сообщениях коды, у неё с карты были списаны 92 тысячи рублей.

Полицейские напоминают - при совершении дистанционных сделок купли-продажи пользуйтесь услугами только проверенных интернет-магазинов и продавцов, перечисляйте деньги лишь в случае, если вы уверены, что товар будет доставлен по назначению. Помните, что для перечисления денег достаточно номера карты, указанного на ее лицевой стороне. Не сообщайте никому пароли, поступающие в смс-сообщениях, и цифры, напечатанные на обратной стороне банковской карты. Не спешите вносить предоплату, договоритесь об оплате товара наложенным платежом при получении или воспользуйтесь услугой «Безопасная сделка», которая позволяет сохранить денежные средства до момента получения товара и подтверждения его соответствия.