В Белгородской области в столкновении трех машин пострадал 24-летний мужчина

По предварительным данным, вчера, 11 апреля, около 21:15 на 14 км автодороги «ФАД Белгород – М4 ДОН – Москва – Воронеж – Ростов – Краснодар – Новороссийск» 57-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Траджет», двигался со стороны Белгорода в сторону Корочи. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Мужчина не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди «Рено Флюенс» под управлением 54-летней женщины, которая по инерции врезалась в «ВАЗ 2110» под управлением 19-летнего водителя. В результате ДТП пострадал 24-летний пассажир «Хендая».