В белгородском лагере «Чайка» стартовала смена для 71 ребенка из приграничного Шебекинского округа

Для ребят в первую смену подготовлены развивающие, спортивные и творческие занятия. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В оздоровительном лагере «Чайка» в селе Веселое Красногвардейского района с 10 по 30 апреля и с 10 по 30 мая текущего года организованы две смены для детей из приграничного Шебекинского округа. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Для ребят в первую смену подготовлены развивающие, спортивные, творческие занятия, а также тренинги с психологами, образовательные мастер-классы и экскурсии.

Вячеслав Гладков выяснил у отдыхающих, что условиями размещения и питанием они довольны. Сложности возникли с неустойчивым сигналом сотовой связи. Губернатор дал поручение профильному министерству замерить сигнал и найти оперативное решение этой проблемы.