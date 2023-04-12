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НовостиОбщество12 апреля 2023 8:00

В белгородском лагере «Чайка» стартовала смена для 71 ребенка из приграничного Шебекинского округа

С ребятами пообщался губернатор Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН
Для ребят в первую смену подготовлены развивающие, спортивные и творческие занятия.

Для ребят в первую смену подготовлены развивающие, спортивные и творческие занятия.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В оздоровительном лагере «Чайка» в селе Веселое Красногвардейского района с 10 по 30 апреля и с 10 по 30 мая текущего года организованы две смены для детей из приграничного Шебекинского округа. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Для ребят в первую смену подготовлены развивающие, спортивные, творческие занятия, а также тренинги с психологами, образовательные мастер-классы и экскурсии.

Вячеслав Гладков выяснил у отдыхающих, что условиями размещения и питанием они довольны. Сложности возникли с неустойчивым сигналом сотовой связи. Губернатор дал поручение профильному министерству замерить сигнал и найти оперативное решение этой проблемы.