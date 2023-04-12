Ограничения будут действовать с 9:00 11 мая до 20:00 19 мая на участке от улиц Апанасенко до Пирогова. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения в Белгороде на улице Лермонтова ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничения будут действовать с 9:00 11 мая до 20:00 19 мая на участке от улиц Апанасенко до Пирогова.

В Белгородской администрации также предложили возможные маршруты объезда:

ул. Апанасенко – пер. Апанасенко – ул. Пирогова;

ул. Плеханова – ул. Горького – ул. Колхозная.