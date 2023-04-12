Белгородец похитил у соседа по общежитию холодильник и микроволновку

Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отдел полиции № 2 УМВД России по Белгороду с заявлением о краже обратилась 44-летняя женщина. Из ее комнаты в общежитии пропали микроволновая печь и холодильник. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Мужчина, снимающий комнату, объяснил, что никакого отношения к исчезновению техники не имеет. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 47-летний мужчина - знакомый квартиранта.

По предварительным данным, злоумышленник пришел в гости к приятелю, но не застал его в общежитии. Тогда подозреваемый плечом выбил дверь, проник в чужую комнату и похитил имущество стоимостью около 20 тысяч рублей. Бытовую технику он продал через сайт бесплатных объявлений. Сотрудники полиции нашли и изъяли похищенные предметы. В соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.