Волейбольный клуб «Белогорье» лишился шансов на чемпионский титул

Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

Сегодня, 11 апреля, в Новосибирске состоялся третий матч 1/4 финала мужской Суперлиги по волейболу. Местный «Локомотив» после поражения в Туле (1:3), где «львы» в этом календарном год принимают своих соперников, довел серию до победы. Железнодорожникам понадобилось всего три сета, чтобы пробиться в ТОП-4 лучших клуба турнира – 25:20, 25:20 и 25:16.

Теперь «Белогорье» поведет спор за 5-8 места. Первым нашим соперником будет нижегородский АСК. Матчи серии до двух побед намечены на 16, 18 и 21 апреля.

Что же касается «Локомотива», то сибиряки продолжат спор за чемпионский титул. Впереди их ждет полуфинальная серия с казанским «Зенитом». Вторую пару полуфиналистов составили московское «Динамо» и питерский «Зенит».