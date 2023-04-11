В Белгородской области с начала года в пьяных ДТП погибли пять человек

С начала года 1290 водителей отстранены от вождения за пьяную езду. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Ежедневно на дорогах Белгородской области автоинспекторы выявляют нарушения Правил дорожного движения. Немалая дола из них приходится на вождение в пьяном виде.

Так, во время рейдовых мероприятий от управления транспортными средствами отстранено 1290 водителей с признаками алкогольного опьянения, в том числе отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Правоохранители выявили 118 фактов, связанных с повторным управлением в нетрезвом состоянии. Все материалы направлены для рассмотрения в судебные органы.

Помимо этого, за три месяца в Белгородской области по вине пьяных водителей совершено 19 ДТП, в которых 5 человек погибли и 27 получили ранения.

Отметим, за пьяную езду предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. Повторное нарушение ПДД может лишить водителя свободы на два года. Кроме того, автомобиль правонарушителя автоинспекторы могут конфисковать.