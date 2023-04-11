Белгородка попала на уловку мошенников и лишилась пяти миллионов

Аферисты представляются сотрудниками полиции и банка. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Очередная жертва телефонных мошенников лишилась большой суммы денег в Белгородской области. Аферисты под видом правоохранителей и сотрудников банка убедили жительницу Губкина перевести средства на «зеркальные счета».

Доверившись злоумышленникам, женщина установила на телефон различные приложения, обеспечивающие удаленный доступ к устройству. В результате потерпевшая перечислила мошенникам больше пяти миллионов рублей. Из них свыше миллиона – кредитные деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают белгородцев ни под каким предлогом не переводить деньги на незнакомые счета. Аферисты, использующие такую схему, могут представляться сотрудниками банка, правоохранительных органов и даже сайта госуслуг. Злоумышленники при помощи специальных программ научились дублировать телефоны различных учреждений. Помните, что мошенники всегда требуют никому не сообщать о происходящем, не обращаться к сотрудникам банка или правоохранительных органов. Если вам сообщили, что на ваше имя кто-то пытается оформить кредит или снять деньги с вашего счета, прервите разговор. Для проверки информации придите самостоятельно в банк или позвоните туда по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты, либо обратитесь в полицию.