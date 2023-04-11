12 апреля в Белгородской области ветер усилится до 17 метров

Днем местами возможны грозы. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, в среду, 12 апреля, на территории Белгородской области будет тепло и ветрено. Ожидается облачная с прояснениями погода. В ночное время местами пройдут небольшие дожди. Днем возможны кратковременные осадки, местами грозы.

В регионе усилится ветер - ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы 15-17 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит 5-10 градусов тепла, днем потеплеет до 11-16 градусов.

В областном центре ночью 7-9 тепла, днем 11-13 градусов со знаком плюс.

ГУ МЧС России по Белгородской области обращает внимание белгородцев на то, что наибольшая опасность для людей на улице при сильных порывах ветра заключается в возможном падении плохо зафиксированных конструкций, повреждении кровли домов, порыве воздушных линий электросетей. Будьте осторожны и избегайте контакта с данными объектами.