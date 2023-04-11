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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 13:39

Ревнивый белгородец облил свою сожительницу кипятком

Мужчина может лишиться свободы на срок до пяти лет
Наталия ИЛЮШНИКОВА
С термическими ожогами рук, ушных раковин и спины пострадавшую госпитализировали.

С термическими ожогами рук, ушных раковин и спины пострадавшую госпитализировали.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В полицию Белгорода поступило сообщение из медицинского учреждения о пострадавшей 37-летней местной жительнице. Женщина обратилась за помощью с термическими ожогами. Правоохранители установили, что женщина пострадала во время конфликта с сожителем.

По предварительным данным, во время застолья с горячительными напитками белгородка поссорилась с 43-летним приятелем. Мужчина приревновал возлюбленную к общему знакомому, проживающему вместе с ними в одной квартире. Во время ссоры подозреваемый вылил женщине на голову кипяток из только что закипевшего чайника. С термическими ожогами рук, ушных раковин и спины пострадавшую госпитализировали медики.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.