Ревнивый белгородец облил свою сожительницу кипятком

С термическими ожогами рук, ушных раковин и спины пострадавшую госпитализировали. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В полицию Белгорода поступило сообщение из медицинского учреждения о пострадавшей 37-летней местной жительнице. Женщина обратилась за помощью с термическими ожогами. Правоохранители установили, что женщина пострадала во время конфликта с сожителем.

По предварительным данным, во время застолья с горячительными напитками белгородка поссорилась с 43-летним приятелем. Мужчина приревновал возлюбленную к общему знакомому, проживающему вместе с ними в одной квартире. Во время ссоры подозреваемый вылил женщине на голову кипяток из только что закипевшего чайника. С термическими ожогами рук, ушных раковин и спины пострадавшую госпитализировали медики.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.