Белгородский Минстрой опроверг сообщения о выселении жителей приграничья из новых квартир

До момента получения нового жилья все, кто проживал в ПВР, могут оставаться в пунктах временного размещения. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Минстрой Белгородской области опроверг информацию о том, что жителей Журавлевки выселяют из новых квартир. В соцсети стали распространяться сообщения, в которых говорится, что отселенцы из приграничья остались без предоставленной жилплощади. Якобы, квартиры, в которые переселили жителей приграничья, были давно проданы, и в ПВР их уже тоже не пустят.

В региональном Министерством строительства заверили, что фактов обращений или фактов выселения жителей из купленных им квартир не зафиксировано.

- Все жилье, которое предоставляется отселяемым из зон ЧС или тем, кто утратил свое имущество в связи с обстрелами со стороны ВСУ, предварительно проверяется в соответствии с законом. После этого выкупается в собственность области и только после этого заключается договор с новыми собственниками жилья. Таким образом процессы передачи нового жилья новым собственникам и передачи старого жилья синхронизированы, - прокомментировали в Минстрое.

Стоит отметить также, что до момента получения нового жилья все, кто проживал в ПВР, могут оставаться в пунктах временного размещения. Белгородцев также призвали доверять только проверенной информации.