Валентин Демидов рассказал, когда в Белгороде отключат отопление

Демидов: Важно учесть все мнения, поэтому самое правильное решение — поступать по нормативу. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Глава администрации областного центра Валентин Демидов напомнил, при каких условиях в Белгороде отключат отопление. Об этом горожане спросили мэра во время прямого эфира в социальных сетях.

Валентин Демидов отметил, что по установленным нормам отопительный сезон заканчивается, когда в течение пяти дней средняя суточная температура воздуха составляет +8 и выше.

- Многие горожане опасаются, что в квартирах будет холодно в том случае, если мы сейчас отключим отопление. Важно учесть все мнения, поэтому самое правильное решение — поступать по нормативу. Ситуацию мониторим. Примем решение, как только позволят погодные условия, - сообщил Валентин Демидов.