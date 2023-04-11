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НовостиОбщество11 апреля 2023 12:11

Валентин Демидов рассказал, когда в Белгороде отключат отопление

Среднесуточная температура должна быть +8 и выше на протяжении пяти дней
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Демидов: Важно учесть все мнения, поэтому самое правильное решение — поступать по нормативу.

Демидов: Важно учесть все мнения, поэтому самое правильное решение — поступать по нормативу.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Глава администрации областного центра Валентин Демидов напомнил, при каких условиях в Белгороде отключат отопление. Об этом горожане спросили мэра во время прямого эфира в социальных сетях.

Валентин Демидов отметил, что по установленным нормам отопительный сезон заканчивается, когда в течение пяти дней средняя суточная температура воздуха составляет +8 и выше.

- Многие горожане опасаются, что в квартирах будет холодно в том случае, если мы сейчас отключим отопление. Важно учесть все мнения, поэтому самое правильное решение — поступать по нормативу. Ситуацию мониторим. Примем решение, как только позволят погодные условия, - сообщил Валентин Демидов.