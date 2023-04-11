Еще на двух маршрутах белгородской агломерации подключили систему оплаты вход/выход

. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Автобусные маршруты белгородской агломерации продолжают подключать к системе оплаты «вход/выход». Теперь двойное прикладывание карты к валидатору с 18 апреля будет действовать на маршрутах общественного транспорта 115 и 115б.

Система «вход/выход» автоматически рассчитывает стоимость проезда в маршрутном автбусе и подразумевает двойное прикладывание банковской карты к валидатору: в начале и в конце поездки, после чего с карты списывается нужная сумма. При первом прикладывании на экране появляется надпись: «Проезд разрешен» и резервируется платеж, который равен цене проезда от остановки посадки до конечной остановки маршрута. При повторном прикладывании карты – на выходе из автобуса – фиксируется остановка высадки и сумма списания корректируется в соответствии с тарифом.

На сегодняшний день система оплаты проезда вход/выход работает на маршрутах № 101, 103, 103Н, 111, 111У, 111С, 113, 114, 114Д, 123, 123А, 127, 172, 223, 223А, 223И, 237 и 238.