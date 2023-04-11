На закупку оборудования в белгородские больницы потратят почти 2 миллиарда

. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня во время брифинга министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников рассказал, что в этом году на закупку медицинского оборудования потратят порядка 2 миллиардов рублей. В планах приобрести три аппарата СКТ для медучреждений в Борисовском, Ракитянском районах и Яковлевском горокруге. Помимо этого, больницы региона получат 28 единиц рентгенологического, 21 единицу эндоскопического оборудования и 30 аппаратов УЗИ.

Напомним, за последние два года Белгородская область закупила 7753 единицы медоборудования. На эти цели было направлено 6,9 млрд рублей, из которых 2 млрд рублей выделены из федерального бюджета, 4,9 млрд – областные средства.

- Многое оборудование, в первую очередь, тяжелое, было закуплено в некоторые медучреждения впервые. Например, в Старооскольской окружной больнице Святителя Луки Крымского и Губкинской ЦРБ закуплены аппараты МРТ. В Белгородской ЦРБ не было СКТ. Чернянская, Шебекинская, Красногвардейская ЦРБ – это все организации, в которых раньше не было томографов, они закуплены впервые в 2021 – 2022 годах. Теперь они доступны для населения и близлежащих районах, – рассказал Андрей Иконников.