В Белгородской области план по ямочному ремонту дорог выполнен на 67%

По региональным дорогам работы ведутся по графику. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На еженедельном оперативном совещании регионального правительства глава Минтранса Белгородской области Сергей Евтушенко доложил губернатору о ходе ремонтных работ на дорогах региона.

- План по ямочному ремонту мы начинали с 200 тысяч квадратных метров, на сегодняшний день он увеличился до 246 тысяч. 67% уже выполнено. По региональным дорогам работы ведутся по графику, рисков нет. Однако каждую неделю мы планы себе увеличиваем, в связи с появлением новых объемов работ, – рассказал Сергей Евтушенко.

План ямочного ремонта на дорогах регионального значения выполнен на 75%. Ситуация в муниципалитетах разная. Так, на сегодняшний день наименьший процент выполнения в Грайворонском горокруге (19%), Волоконовском районе (25%), Валуйском горокруге (28%), Ровеньском районе (29%), Яковлевском горокруге и Корочанском районе (по 37%).

Глава региона Вячеслав Гладков выразил озабоченность низкими темпами ямочного ремонта. Однако Евтушенко пояснил это тем, что в указанных районах основной объем работ будет выполняться во второй половине апреля. При этом все же рекомендовал главам муниципалитетов, где выполнение плана меньше 50%, увеличивать темп работ.