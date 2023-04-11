Больше 380 белгородцев стали волонтерами онлайн-голосования за объекты благоустройства

В ряды добровольцев для онлайн-голосования за объекты благоустройства вступили уже более 380 жителей Белгородской области. Волонтеры будут консультировать белгородцев и помогать им через специальное мобильное приложение выбирать объекты, которые бы они хотели преобразить в следующем году – набережные, парки, скверы, улицы, спортивные площадки.

Присоединиться к проекту и стать добровольцем может любой желающий старше 14 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте Добро.РФ, в разделе «Добрые дела» выбрать «Голосование за благоустройство 2023», подать заявку на участие и пройти онлайн-курс для волонтеров.

Заявки продолжат принимать до конца голосования – 31 мая.