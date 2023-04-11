В Белгородской области будут проверять автомобили на соблюдение требований обращения с отходами

Мероприятия пройдут в два этапа: с 10 по 14 апреля и с 9 по 13 октября. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

С понедельника, 10 апреля, в Белгородской области в соответствии с распоряжением Вячеслава Гладкова начались оперативно-профилактические мероприятия «Чистый город». За соблюдением требований в области обращения с отходами производства и потребления будут следить сотрудники регионального управления Экоохотнадзора совместно с УМВД России по Белгородской области.

Мероприятия пройдут в два этапа: с 10 по 14 апреля и с 9 по 13 октября. Инспекторы будут проверять транспортировщиков отходов на наличие паспорта на отходы, документов на право транспортирования отходов производства и потребления, наличие специальной маркировки на транспортном средстве. Об этом рассказал начальник управления Экоохотнадзора Белгородской области Андрей Гоц.

- В минувшем году по итогам проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудники управления составили 109 протоколов, вынесли 69 постановлений с наложением штрафов на общую сумму 102 тысячи рублей. Выдано 2 предупреждения и объявлено 38 устных замечаний. Сотрудники ГИБДД составили 103 протокола, – отметил заместитель начальника управления Экоохотнадзора Максим Сычев.