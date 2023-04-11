На помощь пострадавшим от обстрелов белгородским предприятиям выделят 800 млн рублей

Всего на три приграничных региона выделен 1 миллиард рублей поддержки. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Из федерального бюджета Белгородская область получит 800 миллионов рублей на возмещение ущерба предприятиям, которые пострадали от обстрелов ВСУ. Такое решение приняло Правительство РФ. Всего на три приграничных региона выделен 1 миллиард рублей поддержки. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении в соцсети.

- Белгородской области из этого миллиарда полагается 800 миллионов рублей пострадавшим предприятиям. Ждем сейчас документ, который определяет порядок распределения этих ресурсов. Я думаю, что этот документ должен будет выйти в течение ближайших двух недель. И следующее поступление денег в областной бюджет и между предприятиями, которые пострадали. Знаю, что коллективы, руководство этих предприятий ждут. Я надеюсь, что и мы сможем максимально быстро, потому что документы готовы с нашей стороны, эти деньги отдать тем, кто в них нуждается, – сказал Вячеслав Гладков.

Напомним, что в конце марта министр экономразвития РФ Максим Решетников с рабочим визитом побывал в Белгородской области. Во время встречи с Вячеславом Гладковым обсуждалось социально-экономическое развитие региона, в том числе – вопросы поддержки бизнеса.