Белгородцев обеспокоили появившиеся в некоторых муниципалитетах памятки об эвакуации

В Белгороде разработали интерактивную карту укрытий на случай ЧС. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В нескольких населенных пунктах Белгородской области появились листовки с инструкцией на случай эвакуации из зоны ЧС. Жителей региона это обеспокоило, и они обратились за разъяснениями к главе губернатору.

- Оповестить родственников и взять тревожный чемоданчик, убыть в безопасный район. В них говорится о пошаговом порядке действий во время эвакуации на сборный пункт. Там же указано, что жители, решившие прятаться в другом месте, должны сообщать главе своего поселения. Заодно авторы памятки рассказали, что должно лежать в тревожном чемоданчике, – белгородец передает содержание памятки в сообщении Вячеславу Гладкову.

Губернатор пояснил, что это обычная инструкция, которая утверждена много лет назад. И если обстановка ухудшится, все действия произведут в рамках этих указаний.

- Но то, что начали расклеивать памятки в нескольких муниципалитетах, что вызвало особую тревогу населения – это неправильно. Начали немного в неправильной форме извещать население. Замечание ответственным лицам сделали, но информация разошлась, потому отвечаю: мы занимаемся подготовкой населения к различным сложным ситуациям. Уверен, что их не будет, но в случае необходимости, мы должны быть готовы, – подчеркнул глава Белгородской области.