В Белгороде на территории аэропорта упал беспилотник

Упавший беспилотник повредил повредил ограждение аэропорта в Белгороде. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вчера, 10 апреля, во второй половине дня в Белгороде упал неизвестный беспилотник. По предварительным данным, летательный аппарат врезался в ограждение аэропорта.

Информацию о падении БПЛА подтвердил РИА Новости представитель экстренных служб.

- Во второй половине дня произошло падение беспилотника, незначительно повреждено ограждение аэропорта, — сказал источник.

Поскольку белгородский аэропорт с 24 февраля закрыт в рамках ограничения полетов, по предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы выясняю обстоятельства произошедшего.