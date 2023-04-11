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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 7:08

В Белгороде на территории аэропорта упал беспилотник

Оперативные службы выясняют обстоятельства происшествия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Упавший беспилотник повредил повредил ограждение аэропорта в Белгороде.

Упавший беспилотник повредил повредил ограждение аэропорта в Белгороде.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вчера, 10 апреля, во второй половине дня в Белгороде упал неизвестный беспилотник. По предварительным данным, летательный аппарат врезался в ограждение аэропорта.

Информацию о падении БПЛА подтвердил РИА Новости представитель экстренных служб.

- Во второй половине дня произошло падение беспилотника, незначительно повреждено ограждение аэропорта, — сказал источник.

Поскольку белгородский аэропорт с 24 февраля закрыт в рамках ограничения полетов, по предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы выясняю обстоятельства произошедшего.