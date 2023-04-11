Белгородский губернатор назвал причины строительства блокпостов на границе с другими регионами

Работодателям на предприятиях, близко расположенных к границе, рекомендуют подготовить защищенные укрытия. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего прямого эфира у Вячеслава Гладкова спросили, зачем строят блокпосты на границе с другими областями. В частности, белгородца интересовало, «кого мы должны бояться, например, из Курской области?».

Губернатор напомнил жителям региона, что сейчас наша область, являясь приграничной, находится в непростом положении. А значит, вопрос безопасности должен решаться по всей территории региона.

Мы с вами — прифронтовой регион. Мы должны обеспечивать все дополнительные меры безопасности по всему периметру, и мы это делаем. Странно, если бы мы этим не занимались. Также мы должны позаботиться о тех людях, которые обеспечивают нашу безопасность, которые должны находиться в более-менее комфортных условиях, - подчеркнул Гладков.

Кроме того, во время эфира Вячеслав Гладков прокомментировал и появившиеся в приграничных районах блокпосты, обложенные мешками. Глава региона ответил, что ничего необычного не происходит, продолжается плановая работа в рамках гражданской защиты населения.

- Проводим мероприятия по проверке систем оповещения, корректируем, закупаем оборудование, работаем с населением. Рекомендуем работодателям на предприятиях, близко расположенных к границе, подготовить защищенные укрытия. Максимально много об этом стараемся говорить и заблаговременно извещаем, – сказал губернатор.