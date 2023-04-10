Лже-инвесторы похитили у белгородцев более четырех миллионов рублей

Женщине позвонили мошенники, которые убедили ее «выгодно» вложить деньги. Фото: Алексей СЕРГУНИН

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 78-летняя жительница Белгорода. Она сообщила, что лишилась крупной суммы денег. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

С женщиной под видом брокеров связались мошенники, которые убедили ее «выгодно» вложить деньги. Все, что от нее требовалось – перечислять суммы, на предоставленный «куратором» счет. Доверившись незнакомцам, женщина перевела им 2,6 миллиона рублей.

Аналогичный случай произошел с 32-летним белгородцем. В течение месяца он перечислял деньги «менеджерам», которые якобы должны были делать выгодные вклады. Мужчина перевел свыше двух миллионов рублей. Получить прибыль белгородцы так и не смогли, а их кураторы попросту перестали выходить на связь. Поняв, что столкнулись с аферистами, жители региона обратились в полицию.

Правоохранители рекомендуют белгородцам не принимать участия в биржевых и инвестиционных проектах, не обладая специальными знаниями. Прежде чем решиться на вклад, изучите информацию о деятельности торговой площадки. Проверить такие организации можно на официальном сайте Центрального банка РФ. Если фирма, с представителем которой вы общались, не внесена в список, значит, она не может предоставлять брокерские услуги на бирже. Не стоит открывать брокерский счет по ссылкам, которые присылают по почте или в мессенджерах. Любые подозрительные предложения следует игнорировать. Открывать счета лучше всего лично в офисе брокера или банка, либо на официальном сайте компании.