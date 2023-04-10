Белгородские гандболисты упустили победу в Ростове

Белгородцы вели в счете вплоть до 34-й минуты (16:15), но после этого начали отпускать соперника. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 9 апреля, в Ростове состоялся очередной матч чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд. Белгородский «Технолог-Спартак» гостил у «ДГТУ-Лидера». После победы в первой встрече 31:28 наши земляки рассчитывали повторить успех. По ходу первого тайма подопечные Сергея Крамского отрывались на пять очков (6:11 – на 19-й минуте), но на перерыв ушли при «+1». Белгородцы вели в счете вплоть до 34-й минуты (16:15), но после этого начали отпускать соперника. Итог – 27:24 в пользу ростовчан.

В ТОП-3 результативных игроков нашей команды вошли – Евгений Макин (шесть очков), Иван Цуканов (пять) и Игорь Неклюдов (четыре).

После вчерашнего игрового дня лидирует дубль «Чеховских медведей» (43 очка). Следом располагаются «Воронеж» (39) и волгоградский «Каустик» (37). У спартаковцев шестое место и 22 балла. Теперь 21 и 22 апреля «технологи» дважды примут на своей площадке столичный «МССУОР № 2-Академия». Начало первой игры в 18:00, второй – в 14:30.