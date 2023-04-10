11 апреля в Белгородской области будет +18 градусов

Температура воздуха ночью 1-6 градусов тепла, днем от +13 до +18 градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Завтра, 11 апреля на территории региона ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, ночью 2-7 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов тепла, днем от +13 до +18 градусов. В Белгороде ночью 3-5 градусов выше ноля, днем от +14 до +16 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона о соблюдении требований пожарной безопасности: не сжигайте траву и мусор на приусадебных участках, вблизи лесных массивов, не бросайте непогашенные сигареты и спички в траву.

О происшествиях сообщайте по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112». Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.