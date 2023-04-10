Белгородские кикбоксеры выиграли в Нальчике шесть золотых наград

Алексей Потеряхин (крайний справа) и его спортсмены. Фото из архива Алексея ПОТЕРЯХИНА.

В столице Кабардино-Балкарии прошел всероссийский турнир городов Северного Кавказа по кикбоксингу. Спортсмены спортивной школы № 4 Белгорода приняли в нем участие и семь раз поднимались на пьедестал почета.

- По итогам соревнований Арина Кирик была награждена специальным призом – телевизором, - сообщил «КП» тренер белгородских спортсменов Алексей Потеряхин.

В разделе лайт-контакт среди юношей 10 лет в весовой категории до 28 кг победителем стал Арсений Железников. Арсений был заявлен в возрастной категории выше - 11-12 лет для того, чтобы провести больше боев, набраться опыта перед главным стартом страны - первенством России, и так же стал победителем турнира до 28 кг.

Богдан Сорокин в весовой категории до 37 кг завоевал золотую медаль, выиграв уверенно три боя, а в финале бой закончил досрочно за 30 секунд в виде технического превосходства над соперником из Кабардино-Балкарской республики. Таисия Шкарпеткина в весе до 42 кг также стала лучшей. Матвей Кобзев в весовой категории до 47 кг стал бронзовым призером, одержав победу над соперником из Нальчика.

В разделе фулл-контакт в возрастной категории 13-14 лет Мария Рыжова была заявлена не в свою весовую категорию - 48 кг, а в категорию выше 52 кг и в финальном бою отправила в нокдаун через 20 секунд после начала боя соперницу из республики Дагестан и стала победителем турнира.

В разделе лоу-кик в возрастной категории 17-18 лет в весе 52 кг Арина Кирик уверенно выиграла соперницу из Ставропольского края, в финале взяла вверх над кандидатом в мастера спорта, победителем международного турнира «Россия - спортивная держава» 2022 г. из Краснодарского края и стала победителем всероссийского турнира.