617 белгородцев победили ковид за неделю с 3 по 9 апреля 2023

Сейчас из 226 госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за неделю с 3 по 9 апреля в регионе два пациента стали жертвой COVID-19. За это же время 623 человека заболели, а выздоровели – 617.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 171 226 пациентов, выздоровели – 167 753, умерли – 2 347. Сейчас из 226 госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

С 27 марта по 2 апреля заболели 655 человек, выздоровели – 735. С 20 по 26 марта вылечился 601 человек, заболели – 646.