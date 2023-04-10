204 многоквартирных дома в Белгородской области капитально отремонтируют в 2023 году

Виды работ, объемы и стоимость собственники ста пяти многоквартирных домов определили самостоятельно, утвердив их на общем собрании. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Оформленный протокол и прилагаемые к нему документы, они направили в Фонд ЖКХ. Перечень услуг и работ в отношении еще 81 здания были приняты органами местного самоуправления, так как это не было сделано собственниками помещений в установленном законодательством порядке. После окончания торгов будут заключены договора с подрядными организациями.

Напомним, всего в текущем году в регионе запланировано обновить общее имущество 204 многоквартирных домов. Так, 186 домов отремонтируют по программе планового капремонта, в восьми зданиях специалисты проведут ремонт кровли, работы в многоквартирнике в Алексеевке перенесены с прошлого года, и девять строений, ранее имевших статус общежитий, будут отремонтированы за счет средств областного бюджета.