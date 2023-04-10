В Корочанском районе Белгородчины появится крупный логистический центр

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Накануне губернатор Вячеслав Гладков посетил строительную площадку возводимого объекта. Напомним, в июне 2022 года администрация Белгородской области и агрохолдинг «Мираторг» подписали инвестиционное соглашение о реализации в регионе высокотехнологичного инфраструктурного проекта – оптово-распределительного центра (ОРЦ) для хранения и переработки сельхозпродукции. Комплекс позволит оптимизировать логистическую цепочку поставок продукции глубокой переработки: мясных полуфабрикатов из свинины, говядины и курицы, в том числе для экспортных отгрузок.

Стоимость проекта оценивается в 3,5 миллиарда рублей, он включает в себя три основных процесса: приемку и отгрузку замороженной мясной продукции, шоковую заморозку и её стеллажное низкотемпературное хранение. Помимо создания 150 новых рабочих мест, предполагается, что центр будет ежегодно уплачивать более 160 миллионов рублей налогов в бюджеты всех уровней. Запуск комплекса запланирован на IV квартал нынешнего года.